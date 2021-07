PLOURDE BLOUIN, Denise



À l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, le 11 avril 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Denise Blouin, épouse de monsieur Richard Plourde. Elle était la fille de feu madame Marie-Anne Verreault et de feu monsieur Antonio Blouin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléancesde 13 h 30 à 16 hauElle laisse dans le deuil outre son époux monsieur Richard Plourde, son fils Pascal (Julie Henry), ses frères et ses sœurs: feu Jean-Paul (Colette Lelièvre), Lucien (Yolande Baril), Gaston (feu Louise Ferland), feu Irenée (Blandine Thomassin), Gilles (Solange Pelletier), feu Pauline (feu Georges Rousseau), feu Jeannine (Gilles Lessard), Ghislaine, feu Colette (Nelson Lynch), de la famille Plourde; Georgette (feu André Fillion), feu Odette (feu Laurier Vallée), Gemma (feu Raymond Giguère), Suzanne (feu René Fiset), feu Pauline, Lise (Carol Rae), Danielle (Denis Michaud), Jacqueline, Guy (Francine Julien), Claire (Laurent Leskiewiecz), Marcelle (Lloyd Ward), Bruno (Johanne Janvier), Huguette Lapointe et son fils Jean-Christophe ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses amies Louise Paquet et Denise Villeneuve. La famille tient à remercier le Dr Guy Drouin pour son dévouement et son soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société du cancer ou à la Fondation des maladies du cœur.