FECTEAU, Fernande



Au CHSLD St-Augustin, le 9 juillet 2021, à l'âge de 95 ans et 1 mois, est décédée madame Fernande Fecteau, épouse de feu monsieur Léopold Larose, fille de feu madame Mary Betty et de feu monsieur Wilbrod Fecteau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 9 h à 10h30.et sera suivie, en toute intimité, de la mise en crypte au cimetière Saint- Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Suzanne (Jacques Lemay), Denis (Wendy Semeniuk), Solange (Michel Ouimet), Guy (Céline Bourassa) et Nicole (Michel Lizotte); ainsi que ses huit petits-enfants et treize arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs: Jacqueline (feu Joseph Jolicoeur), Thérèse (feu Laurier Berthiaume), Denise (feu Léandre Berthiaume) ainsi que ses beaux- frères Jean-Charles Daigle (feu Murielle Fecteau), Jean Larose (feu Rose Duclos et sa belle-soeur Gertrude Turgeon (feu Georges Fecteau). De nombreux neveux et nièces se souviendront d'elle avec affection. Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Fecteau et Larose. La famille remercie le personnel soignant du centre d'hébergement St-Augustin pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Lauberivière, 485, rue Du Pont, Québec, Québec, téléphone : 418 692-4248, Courriel : info@lauberiviere.org, Site web : www.lauberiviere.org. Des formulaires seront disponibles sur place.