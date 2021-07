VALLIÈRE, Jean-Guy



A l'hôpital Laval (IUCPQ), le 7 juillet 2021, à l'âge de 79 ans et 2 mois, est décédé monsieur Jean-Guy Vallière, conjoint de Robert Donaldson, fils de feu madame Germaine Lamontagne et de feu monsieur Cyrille Vallière. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 14 h 45.et sera suivie de l'inhumation des cendres au cimetière Saint-Charles. Outre son conjoint, Robert Donaldson, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs, André (Suzanne kirouac), Jacques (feu Claudette Ampleman), Pierrette, Claire (Rodrigue Fortin), Denis (Johanne Gobeil), Nicole (Denis Boissinot), Benoît (France Boudreau), Francine (Pierre Caron) et René (Diane Gauvin). Il est allé rejoindre dans la paix ses parents ainsi que sa soeur Lucille (Jacques Noël). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces dont son filleul Jean-Guy ainsi que de très bons amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc téléphone: 418 656-4999 Courriel: info@fondation-iucpq.org Site web: www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.