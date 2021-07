BILODEAU, Gaston



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 juillet 2021, à l'âge de 81 ans et 4 mois, est décédé monsieur Gaston Bilodeau, époux de madame Nicole Labrie, fils de feu Euclide Bilodeau et de feu Yvonne Rouillard. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Michel Ouellet), Nathalie (Guy Morel) et Jean-François (Naser Alghamdi); ses petits-enfants: Jérémie Ouellet, Marie-Michèle Ouellet, Jean-René Ouellet, Jessey Jack Morel (Alexandra Perreault) et Kelyna Morel; ses frères et ses soeurs: Oscar (Thérèse Beaudoin), Marcelle (Robert Turgeon), Jacques (feu Claudette Théberge, Thérèse Lachance), Viateur (Hélène Labonté) et Véronique; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Labrie: Raymond (feu Jeannine Labrecque, Claire Latulippe), Gertrude (feu Lionel Bilodeau), feu Lorraine (feu Fernando Pouliot), feu Roland (Jacqueline Thibault), Mariette, André (Francine Denis), Donald (Louise Boucher), Michel (Claudette Thibault), Daniel (Clémence Dubé), Francine, Diane (Rémi Ruel), Hélène (Georges Lévesque), Gaétane (feu Alphonse Lévesque), Ghislaine (Roch Lamontagne) et Liliane (Marc Lamontagne); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, en particulier monsieur Yves Vallières. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis et le personnel du 7e étage, ainsi que Sophie Nolet, inalothérapeute, et son docteur Marie-Hélène Poulin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (https://www.coeuretavc.ca/) ou à l'Association pulmonaire du Québec (https://poumonquebec.ca/faire-un-don/).à compter de 9 h.