EMOND, Danielle



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 8 juin 2021, à l'âge de 70 ans et 9 mois, est décédée madame Danielle Emond, épouse de feu monsieur André Gagnon, fille de feu madame Fernande Blais et de feu monsieur Louis-Maurice Emond. Elle demeurait à Saint-Apollinaire.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 11 h à 13 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de St-Apollinaire. Elle laisse dans le deuil son fils Marc-André; ses frères et sœurs: Lina (feu Neil Rourke), Céline (Alain Laporte), Robert (Lise Martel), Richard (Kathleen Paige), Rénald, Marielle (Benoît Saucier), Martine (Raynald Caron), Guy (Louise Perras), Kathleen (Normand Parisella); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon: Nicole (Jean-Marc Labbé), Lise (feu Marcel Landry), Claire (Gaétan Lamontagne); ses filleuls: Nataly Rourke (Andy Laflamme) et Jonathan Gagnon (Léa Matte); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses nombreux ami(e)s et collègues de travail. La famille tient à remercier tous les médecins et tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec qui ont pris un grand soin de notre sœur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôtel-Dieu de Québec)