PELLETIER, Gilberte



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 2 mai au matin, est décédée subitement, à l'âge de 92 ans et 9 mois, Madame Gilberte Pelletier, épouse de feu monsieur Clément D'amours et la fille de feu dame Marie Célanire Robichaud et de feu monsieur Joseph Amable Pelletier. Elle demeurait à Charlesbourg.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Gaétan Daigle), Lyne (Jean Côté) et Normand (Solange Boulay); ses petits-enfants: Sébastien (Geneviève Desgagnés), Pascal-Olivier (Fatou Coulibali), Audrey-Anne (Jean-Simon Bilodeau, Jérémie (Catherine Marceau), Samuel, Alexis, Frédéric et Alexandre; ses arrière-petits-enfants; sa sœur, Julie (feu André St-Pierre); sa belle-sœur, Gisèle Daigle (feu Camille Pelletier). Elle manquera également à ses cousins, cousines, neveux, nièces et autres parents. Elle s'en est allé rejoindre son Clément adoré ainsi que ses frères et sœurs qui l'ont précédée. Nous tenons à remercier de tout cœur, tout le personnel soignant du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour leur humanisme ainsi que leur approche constante et chaleureuse au cours des huit dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.comSite web: www.societealzheimerdequebec.com et à l'Association des bénévoles du Foyer de Charlesbourg 7150, boulevard Cloutier, Québec, Québec Téléphone : 418 628-0456. Des formulaires seront disponibles sur place.