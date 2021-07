QUIRION, Léopold



Au Centre d'hébergement de Limoilou de Québec, le mercredi 7 juillet 2021, à l'âge de 95 ans et 10 mois, est décédé M. Léopold Quirion, époux de Thérèse Lapierre. Il demeurait à Québec et autrefois de Scott en Beauce. La famille vous accueillera au Funérariumle samedi 24 juillet 2021 de 8h30 à 10h45.et de là au cimetière paroissial de Scott. Il laisse dans le deuil son épouse: Thérèse Lapierre, ses enfants: feu Jacques, Réjean (Henriette Lebel), Martine (François St-Onge) et René (Josée Boivin); ses petits-enfants: Jean-Pierre Quirion (Karine Gagnon), Maxime Quirion (Amélie Lebel), Valérie Quirion, Rebecca Matte (Thierry Leblanc-Fontaine), Jean-François Matte, Monika Bernard (feu Mathieu Lachance, Maxime Laroche), Sophie Quirion (Dave Tremblay) et Alexandre Quirion (Lynka Parent); ses 11 arrière-petits-enfants: William, Charles, Léo, Laurence, Pénélope, Théo, Olivia, Romy, Benjamin, Alice et Lexie. Il était le fils ainé de feu Ovide Quirion et feu Marie-Ange Vachon, ainsi que le gendre de feu Joseph Lapierre et de feu Clarisse Therrien. Il était le frère de: feu Georges-Émile (Pauline Dallaire), feu Yvon (feu Louiselle Jacques, feu Simone Roy), Thérèse (feu Georges Roy), Jeannette (Pamphile Filion), Madeleine (feu Félicien Filion), feu Louisette (feu Julien Fortin), feu Germaine (Donat Roy), Ronaldo (feu Ginette Couture, Pauline Roy), feu Germain (Louisette Bégin) et Benoit (Jeannine Bégin). Il était le beau-frère de: feu Hervé (feu Lucille Roy), feu Gérard (Gertrude Roy), feu Laurette (feu Théodore Roy), Laurien (Jeannine Jobin), feu Pierre (feu Jacqueline Drouin, Lucille Lachance), feu Jean-Paul, feu Laurienne (Robert Lachance), Noëlla (feu Paul Rouillard), Marielle (feu Bill Czerniakowycz), Lionel (Louisette Richard), feu Henriette (feu Marcel Gosselin), Nelson (Marthe Lacroix), Jacqueline (feu Réal Corbeil), Philippe (Claire Lacroix), Denise (Monique), Victor et Diane (feu Donald Robert). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. Un grand merci au personnel soignant du SAD-CLSC Sainte-Marie, Centre de jour Sainte-Marie, SAD-CLSC Ste-Foy, Centre d'hébergement Limoilou, 4e et plus particulièrement le personnel de l'unité de soins du 2e étage qu'il considérait comme sa deuxième famille. Leurs voisins à Scott: Pierre Pelletier et sa conjointe Viviane Ouellet pour leur soutien et leur amitié dans les périodes difficiles. Dons suggérés: La famille demande de compenser l'achat de fleurs par un DON à la Société d'Alzheimer Chaudière-Appalaches: https://www.alzheimerchap.qc.ca