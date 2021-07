LAVERDIÈRE, Odile



EH OUI, je ne suis plus de ce monde depuis le 14 juillet 2021. J'ai probablement élu domicile dans un nouveau monde ou une nouvelle dimension en espérant qu'il y aura un immense champ de blé d'Inde dans lequel je pourrai vous concocter une nouvelle variété des plus délicieuses. Mon père, ma mère et mes 2 sœurs sont décédés, mais j'ai une fille, Hanmei Laverdière.