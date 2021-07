LAVOIE, Rémy



À son domicile de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 15 juillet 2021, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Rémy Lavoie, époux de dame Odette Dion, fils de feu monsieur Lucien Lavoie et de feu dame Mélina St-Pierre. Il était natif de Chicoutimi.La famille vous accueillera aude 9 h 30 à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Odette, ses frères et sœurs: Denyse, Donald (Janyne Laprise), Vital, Félyse et Vincent; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dion: Michel (feu Emilienne Proulx), Ghislain (Annie Rousseau), Francine, Martine (Robert Fréchette), Gabriel, Judith (Gaëtan Giroux), Camille (feu Diane Blanchette), Isabelle (Georges Demers) et Laurent; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes, autres parents et ami(e)s des familles Lavoie et Dion. Un merci spécial au Docteure Michèle Lavoie du département des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi qu'au Docteure Carole Cyr.