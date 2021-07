ROBIN, Jean-Charles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 juillet 2021 à l'âge de 77 ans est décédé M. Jean-Charles Robin, fils de feu Philippe Robin et de feu Albertine Chabot. Il demeurait à St-Gervais et auparavant à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 13h.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny.Il laisse dans le deuil son amie : Yancie Demers; Il était le frère de : feu Fernand (Monique Beaumont), feu Lucien (Yolande Caron), Rachel (Gervais Bégin), Cécile (Jacques Fournier), feu Laurent (Denise Martin), Angéla (feu André Fournier), feu Martin (Lise Clavet), Louis-Jacques (Laurette Bossé), Monique (Lucien Bossé), Marcel (Thérèse Fournier), Clémence-Anne (Claude Paré), Raymonde (Réjean Coulombe) et Lucille. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousin, cousines et amis.