LAMONTAGNE, Roger



Au CHUL, le 28 juin 2021, à l'âge de 89 ans et 6 mois, est décédé monsieur Roger Lamontagne, fils de feu dame Jeanne Denis et de feu monsieur Charles Lamontagne. Il était l'époux de feu dame Lucille Chrétien. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil ses enfants : Hélène (Gilles Vaillancourt) et Denis; ses petites-filles : Gabrielle et Sarah-Maud; ses frères et sœurs : Lise (Édouard Chrétien), Gilles (Lucienne Hamel), Denise (Simon Bissonnette), Francine (Cyrill Bignell), Denise (Richard Dussault), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHUL pour l'attention apportée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, Tél. : 418-525-4385, https://fondationduchudequebec.org/inmemo/.