LANDRY, Pierrette Desrosiers



À l'hôpital Chauveau le 26 mai 2021, à l'âge de 80 ans et 1 mois, est décédée madame Pierrette Desrosiers, épouse de monsieur Firmin Landry, fille de feu madame Émilienne Canuel et de feu monsieur Gérard Desrosiers. Anciennement de Rimouski, elle demeurait maintenant à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 14 h 45.L'inhumation des cendres suivra au Cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-St-Augustin. Elle laisse dans le deuil outre son époux Firmin, ses enfants: Sylvain (Josée), et Manon (Eric); ses petits- enfants: Gabrielle (Félix), Cédric et Guillaume; ses sœurs: Lisette, Ghislaine, Jacqueline et son frère Marcel; ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que plusieurs autres parents et de nombreux amis. Elle est allée rejoindre ses sœurs: Madeleine et Denise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc tél: 418 683-8666 Site web: www.cancer.ca ou Fondation canadienne du rein 1675 chemin Sainte-Foy, local 101, Québec, Qc tél: 418 683-1449 Courriel: infoquebec@rein.ca Site web: www.rein.ca/quebec.