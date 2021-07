FORTIN, Armand



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), le 2 juillet 2021, à l'âge de 79 ans et 3 mois, est décédé monsieur Armand Fortin, fils de feu madame Paula Viens et de feu monsieur Florian Fortin. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses frères: Jean-Marc (Lorraine Fecteau), Yvan (Andrée Veilleux), Richard (Francine Guay), Pierre (ami feu Bruno Clavet); ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une cause de votre choix.