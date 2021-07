LAROUCHE, Margot



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 1er juillet 2021, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Margot Larouche, épouse de monsieur Claude Fleury. Elle était la fille de feu madame Thérèse Bouchard et feu monsieur Laurent Larouche. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 8 h 30 à 10 h 30.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Claude; ses enfants : Martin (Mylène Martel), Marie-Ève (Simon Dumais) et Simon; ses petits-enfants : Éloi, Laurent, Anamé et Maïna (Martin), Sophianne et Olivier (Marie-Ève); ses frères et ses sœurs : Denis (Doris Fortin), Réjean (Pauline Therriault), Pauline, Jean-Noël (Hélène Jean), Carmen, Yves (Johanne Grenon), Claudette, Marlène et Pierre (Danielle Veilleux); ses belles-sœurs : feu Monique Fleury (Denis Guay et Nicole Poirier) et Hélène Fleury, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et anciens collègues de travail. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour leur humanisme, leur attitude bienveillante, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Sourdine, 1090 Boulevard René-Lévesque Ouest, Québec, QC G1S 1V5, tél. : (418) 263-5189, site web : www.sourdine.qc.ca