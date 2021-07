ROY, Guy



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 25 juin 2021, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Guy Roy, époux de dame Micheline Cantin. Né à Québec, le 12 novembre 1950, il était le fils de feu dame Marie-Anna Lachance et de feu monsieur Gilles Roy. Il demeurait à Ste-Pétronille I.O. Tout en respectant les consignes du jour de la santé publique sur la Covid-19, les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de Giffard. Outre son épouse Micheline, monsieur Roy laisse dans le deuil sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs: Micheline (Jean-Marc Thibault), Michel (Diane Bérubé), Claude (Lucie Hamel); de la famille Cantin: Denise (Pierre Martin), Maryse; son grand ami Jacques Racine ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. Les funérailles sont sous la direction de