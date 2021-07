VEILLEUX, Gabrielle Lessard



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 janvier 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Gabrielle Lessard, épouse de feu M. Roland Veilleux. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera aule vendredi 23 juillet 2021 de 9h à 10h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Marie-Andrée Bisson), Marc-André (Nicole Fecteau), feu Pierre-Yves, Jocelyne (Claude Marchand), Roger (Johanne Valcourt), feu Michel, feu Marjolaine, Louis-Gérard (Lucie Berthiaume), Christiane, Pierrette (Lorne Bouchard), Jean-François, Marie-Pascale (Daniel Guillemette), Normand (Carolyne Harvey) ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ses frères et sœurs: feu Olivette (feu Henri Boulet), feu Cécile (feu Gérard Boulet), feu Jean-Paul (feu Thérèse Deschênes), feu Louis-Jacques (Fabienne Lachance) et feu Marguerite-Marie (feu Raymond Veilleux). Ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Émile (feu Rose Laplante), feu Charles (feu Sarah Gagnon), feu Sr. Marie-Reine, feu Sr. Lucienne, feu Raymond (feu Marguerite-Marie Lessard), feu Paul-Henri (feu Jeannette Rancourt, feu Thérèse Mercier), feu Armand (feu Cécile Veilleux), feu Marguerite et feu Sr. Thérèse. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de La Villa du Cap, ainsi que le Dr Christian Lessard pour les bons soins prodigués envers leur mère. Dons suggérés : Association d'entraide communautaire La Fontaine : https://www.sainte-marie.ca/activites/association-dentraide-communautaire-fontaine-cueillette-livres/Fondation le Crépuscule : https://www.lecrepuscule.ca/