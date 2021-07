GILBERT, Thérèse Blanchet



À sa résidence, le lundi 24 mai 2021, est décédée à l'âge de 86 ans et 9 mois, madame Thérèse Blanchet, épouse de feu monsieur Olivier Gilbert. Elle était la fille de feu Gérard Blanchet et de feu Rose-Anna Cameron. Elle demeurait à Saint-Cyprien-des-Etchemins. La famille recevra les condoléances à la salle dude 10h à 13h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Elle était la mère de: feu Alice, Bernard (Gaétane Nadeau), Johanne (Gérald Pépin), Maryse (Patrick Audet), Linda (Serge Fortier), Jean (Diane Morin) et Louise (Roger Bizier). Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Gérardine (feu Noël Morissette), feu Raymond (Denise Veilleux), feu Rosa (feu Julien Fecteau), Irène (feu Jean-Marie Châtigny) et Rita (feu Germain Asselin). De la famille Gilbert, elle était la belle-fille de feu Archelas Gilbert (feu Léonie Lessard) et la belle-sœur de feu Jeanne Bernier (feu Oliva Baillargeon). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue Ouest, Saint-Georges (Québec) G5Y 7M1.