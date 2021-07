MARTEL, Soeur Gertrude, s.c.s.l.



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 15 juillet 2021, est décédée sœur Gertrude Martel (en religion sœur Adéline-Gertrude), sœur de la Charité de Saint-Louis. Elle était âgée de 95 ans dont 73 ans de vie religieuse, fille de feu dame Adéline Boivin et de feu Arthur Martel. Elle était native de l'Ancienne- Lorette, Québec. Elle laisse dans le deuil: les membres de sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées. Elle était la sœur de feu Roméo Martel (Adrienne Paradis), feu Jeannette Martel (feu Paul Jobin), feu Simone Martel (feu Henri Drolet), feu Bertha Martel (feu Venant Drolet), feu Colette Martel (Communauté des Sœurs Claristes), feu Lucie Martel (feu Robert Beaumont) et de feu Georgette Martel (feu Léopold Alain). Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces.Elle a été confiée au