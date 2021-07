LECLERC, Ghislaine Boucher



À l'Hôtel-Dieu de Lévis le 28 juin 2021 à l'âge de 84 ans est décédée dame Ghislaine Boucher, épouse de monsieur Michel Leclerc et fille de feu Joseph Boucher et de feu Marie-Reine Roy. Elle demeurait à Lévis. Mère de feu Gaston Leclerc et de feu Jean Leclerc elle laisse dans le deuil outre son époux, son fils André (Linda Guay), ses petits-enfants: Samantha Leclerc (Rosalie Carrier), Sabrina Leclerc (Nicolas Campagna), Bianca Leclerc et Anthony Leclerc; son beau-frère Paul-Henri Leclerc, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.le mardi 27 juillet 2021 de 19h à 22h,de 9h30 à 10h30.et de là au cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Alzheimer.