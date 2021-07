RABY, Daniel



À son domicile, le 19 novembre 2020, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Daniel Raby, époux de madame Hélène Losier. Il était le fils de feu madame Lise Lacroix et feu monsieur Jacques Raby. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à compter de 9 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Hélène; ses enfants: Vincent, Sarah-Emilie (Guillaume Duchesne Lachance) et Marie-Danielle (Jean-François Dinelle); sa petite-fille Véronique Dinelle; son beau-fils Jonathan Losier (Pamela Desrosiers), sa petite princesse Olivia Losier); ses sœurs et son frère: Suzanne (Jean-Guy Maltais), Chantal (Mario Demers) et Matthieu (Isabelle Charbonneau); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc), G2J 1B8, tél. : (418) 682-6387.