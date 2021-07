RICHARD, Lise Boutet



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 mai 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Lise Boutet, épouse de feu Léon Richard, fille de feu Rose Barbeau et de feu Léopold Boutet. Elle demeurait à Québec, autrefois de Port-Cartier. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 14h etElle laisse dans le deuil, ses enfants: France Pageau (Angelo Devost), Yves Pageau (Chantal Guay), feu Hélène Pageau, François Richard; ses sept petits-enfants et son arrière-petite-fille: Amanda; ses sœurs: Claudette (Guy Carbonneau), Claire, feu Huguette, feu Jean-Marc; ses beaux-frères et ses belles-sœurs; le père de ses trois premier enfants: J.-Y. Pageau, ainsi que plusieurs neveux et nièces et de nombreux ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel dévoué des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant- Jésus, pour les soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc.