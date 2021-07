CHOUINARD, William



À l'Hôpital de Montmagny, le 17 juillet 2021, est décédé accidentellement à l'âge de 16 ans, William Chouinard, fils de Nathalie Bernier et de Sylvain Chouinard, frère de Isaac Chouinard. Il demeurait à Saint-Pamphile de L'Islet. Il laisse dans le deuil sa mère Nathalie Bernier (Nicolas Lebel), son père Sylvain Chouinard, son frère Isaac, ses oncles et tantes: Francis Chouinard (Guylaine Bélanger), Mario Chouinard (Karine Godbout), sa marraine Isabelle Bernier (Martin Leblanc), son parrain Roger Caron (feu Ginette Guillemette); ses grands-parents maternels: Marie-Noëlle Pelletier et Renald Bernier; son arrière-grand-père: Raymond Guillemette (Aline Gauvin), ses cousins: Christopher, Olivier, Dylan et Jordan. Sont aussi affectés par ce triste départ les membres de la famille Guillemette, tous ses ami(e)s, sportifs, collègues de travail du Home Hardware de Saint-Pamphile et de Maibec avec qui il partageait de multiples passions. La famille exprime sa reconnaissance aux intervenants qui les ont accueillis à l'Hôpital de Montmagny en faisant preuve d'un grand professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre région qui valorise le sport chez les jeunes.La famille vous accueillerade 13h à 16h30 à la résidence funéraireLes cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial Bellevue de Saint-Pamphile. Pour assister à la cérémonie en direct, un lien est disponible sur le site de la maison funéraire.