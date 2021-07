ST-PIERRE CHOUINARD, Thérèse



À l'Hôpital de Montmagny, le 16 juillet 2021, à l'âge de 93 ans et 7 mois, est décédée madame Thérèse St-Pierre, épouse de feu monsieur Maurice Chouinard, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Elle était la fille de feu dame Roberta Labbé et de feu monsieur Maxime St-Pierre (en 2es noces feu madame Cécile Labbé). Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pauline (Michel Lachance), Gilles (Monique Lemieux), Jean-Marc, Céline (Réjean Dubé), Rolande, Diane (Paul Bard), Johanne (Denis Lacroix), Francine (feu André Bernier) et Chantal; ses petits-enfants: Karine (Jérôme Caron) et Patrick Chouinard, Francis, Marie-Christine et Jean-Philippe Dubé (Laurie), Stéphane, Mélanie (Sébastien Turgeon) et Marc- André Bard, Jean-François et Daniel Lacroix (Lyne Morin), Francesca (Alexandre St-Pierre), Kéven, Maxime, Kim et Charles-André Bernier; ses arrière-petits-enfants: Florent, Gabrielle, Sara-Eve et Benoit, Laurie et Maélie. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Germain, feu Germaine (feu Valère Fortin), feu Roger (feu Colette St-Pierre), feu Gérard (Gilberte Dubé), Jeanne, feu Lucienne (Romain St-Hilaire - Jeannette Guimont), Marguerite, Jean-Pierre (Marielle Roy) et feu Lucien (Simone Gaumond); de la famille Chouinard: feu Françoise (feu Émilien Portelance), Georges (Pierrette Houle), feu Lorraine (feu Henri Maheux), Jean-Yves (feu Jeannine Hudon), Solange (feu Gérald Fortin), Lise (feu Raymond Fortin), feu Bertrand (Claire Chabot), Ginette (feu Bruno Morin) et Valmont (Annette Harton). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du Service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli ainsi qu'à sa très appréciée coiffeuse Isabelle Dubé pour leur présence constante et la qualité de leurs services. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli, 2 Place de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 11h.