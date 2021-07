BÉLANGER, Jean-Guy



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 13 juillet 2021, à l'âge de 93 ans et 10 mois, est décédé monsieur Jean-Guy Bélanger, époux de madame Cécile Côté, fils de feu madame Marie-Ange Picard et de feu monsieur Henri Bélanger. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 13 h 30 à 15 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Les Jardins Québec à une date ultérieure.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Alain, Marie-France (Marc Dumouchel) et Denis (Caroline Beaudin); ses petits-enfants: Francis et Vincent Dumouchel, Alexanne et Laurence Bélanger; ses frères et sœurs: feu Claude, feu Colette, Lise (Jean-Marc Guay) et feu Gilles; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté: feu Ovila (feu Annette Gilbert), feu Léo (feu Madeleine Grégoire), feu Philippe (feu Rachel Ruel), feu Rose-Délima (feu Gérard Prévost), Sr Jeannette Sœur du Bon Pasteur, feu Germaine (feu Albert Asselin), feu Adrien (feu Gisèle Giguère), feu Thérèse (feu Jean-Louis Lambert), Georgette (feu Philippe Lambert), Grégoire (Germaine Jobidon) et feu Charles-Edouard ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel infirmier et les préposés du Manoir l'Atrium et du Centre Côté Jardins. Merci également aux médecins du centre Côté Jardins plus particulièrement à Dr Julie Lemay qui a su si bien par sa présence, sa gentillesse et son dévouement rendre les derniers moments de notre père plus serein. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur via : coeuretavc.ca.