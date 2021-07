MASSON, Serge



C'est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du décès subit de Monsieur Serge Masson, survenu à son domicile, le 28 juin 2021, à l'âge de 70 ans. Domicilié à Québec, il était le fils de feu Marguerite Talbot et de feu Antonio Masson de Sherbrooke.Il laisse dans le deuil son conjoint depuis 44 ans, Jean-François Cossette, sa sœur Danielle Masson (Mario Caron) sa nièce Marianne Caron, son neveu Louis Caron (Marilyne Guillemette et leurs enfants, Florence et Philippe Caron), les membres des familles Masson et Deschesnes ainsi que de nombreux autres parents et amis. Architecte avant tout, il a fait de sa passion sa profession et s'y est dédié corps et âme. Diplômé de l'Université Laval en architecture il a aussi étudié à la prestigieuse Université Harvard et y a obtenu un diplôme de " Master of Architecture in Urban design ". Pendant de nombreuses années, il a œuvré au sein de la réputée firme d'architectes Gauthier Guité Roy et a été chargé de cours à l'École d'architecture de l'Université Laval. Après plus de 20 ans à la Société québécoise des infrastructures, où il a participé à plusieurs projets d'envergure, il venait de prendre une retraite bien méritée. Par son implication pour la valorisation et l'entretien de l'immeuble, il s'est aussi distingué pendant plus de dix ans comme administrateur de la copropriété Le Louisbourg. Grand amateur d'art, d'opéra et mélomane averti, il était, depuis de nombreuses années, secrétaire et archiviste du Club musical de Québec. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi 24 juillet 2021, de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h,, de 9 h à 10 h 45 .La mise en terre se fera ultérieurement au cimetière Mount Hermon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Club musical de Québec 1021 avenue de Salaberry, Québec, QC G1R 2V6 Téléphone : 418 380-0590 https://clubmusicaldequebec.com/cmq/index.php/cmq/dons