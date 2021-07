CARON, Jacqueline Ouellet



À l'Hôtel-Dieu de Québec, CHU de Québec, le 1er juin 2021, à l'âge de 93 ans et 3 mois, est décédée dame Jacqueline Ouellet Caron, épouse de feu monsieur Léonard Caron, fille de feu dame Juliette Lévesque et de feu monsieur Octave Ouellet. Originaire de Rivière-du-Loup, elle vivait à Québec (Loretteville) depuis une vingtaine d'années, entourée de ses ami(e)s du Domaine de L'Arceau puis de la Résidence Saint-Philippe. Ces personnes savent bien à quel point elle les appréciait. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Andrée, Gilles (Claire Bérubé), Jacques (Gisèle Pelletier), Suzanne (Alain Létourneau); ses petits-enfants: Jean-François Caron (Annie-Karine Bédard), Alexandre Caron (Laurence Baril), Émilie Caron (Philippe Lussier), Thomas Létourneau, Laurence Létourneau; ses arrières-petits-enfants: Simon-Olivier Caron, Charles-Antoine Caron, Mathieu Caron, Chloé Lussier, Sophie Lussier, Charlotte Caron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, à compter de 10 h, à laL'inhumation des cendres aura lieu au cimetière de Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup le 17 août 2021 à 13 h.La famille tient à remercier le personnel des Soins Palliatifs (4e étage) de l'Hôtel-Dieu de Québec, celui de la Résidence Saint-Philippe et la Docteure Anne Faber pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Soins Palliatifs de L'Hôtel-Dieu de Québec), 10 rue de L'Espinay, Québec, G1L 3L5, 418-525-4385; site internet: fondationduchudequebec.org