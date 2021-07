CHARLAND, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 juillet 2021, à l'âge de 69 ans et 11 mois, est décédé monsieur André Charland, fils de feu Côme Charland et de feu Aline Lainesse. Il demeurait à Lévis. Il est allé rejoindre ses frères: Alain, Michel, Gilles (Lucie Bélanger) et Pierre qui l'ont précédé. Il laisse dans le deuil ses soeurs: Suzanne (Robert Martineau), Nicole (Fabien Fournier), Estelle (Michel Lemieux) et Sylvie (Raynald Bilodeau); son filleul Sébastien Couture; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. André tenait à saluer tous les gens qu'il a côtoyés au CHSLD Champlain-Chanoine-Audet et des ami(e)s qu'il chérissait. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association canadienne de la dystrophie musculaire.à compter de 15 h.