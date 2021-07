POULIN, Marcellin



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 12 juillet 2021, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Marcellin Poulin, conjoint de dame Linda Lavoie. Il était le fils de feu monsieur Emmanuel Poulin et de feu dame Rose-Aimée Simard. Il demeurait à Saint-Ferréol-les-Neiges. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissancede 12h45 à 13h45.Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé Marcellin aient une pensée pour lui en cette journée. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial de Saint-Ferréol-les-Neiges sous la direction desIl laisse dans le deuil outre sa conjointe Linda, sa fille Alicia (Maxime Lachance) et ses petits-enfants: Eliott et Laurie- Jade; ses frères, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur: Daniel, Guy (Sylvie Houde), Annie (François Martel) et il était le frère et beau-frère de feu Martin Poulin, feu Mario Lavoie et feu Dany Lavoie. Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier sincèrement le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré ainsi que le docteur Richard Drouin pour la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/