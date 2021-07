MOISAN, Rita



Au Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières, le 22 juin 2021, est décédée à l'aube de ses 97 ans, dame Rita Moisan, épouse de feu monsieur Jules Borgia, fille de feu monsieur Cyrille Moisan et de feu dame Fédéra Pagé. Elle était native de Saint-Basile et demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissancede 10h à 10h45 auLa mise en terre suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Moisan laisse dans le deuil son fils Denis (Lyne Bronsard); ses petits-enfants: Jérôme (Stéphanie Lord) et Catherine; son arrière-petite-fille Zoé; ses frères et sœurs: Gertrude (feu Rosaire Dubuc), Alice (feu Henri Voyer), Thérèse (Maxime Voyer), Adrienne (feu Roger Hardy) et Solange (Jean-Paul Cantin); ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Borgia: Yvon (Pauline Deschênes), René (Marie-Claire Boivin) et Lisette (feu André Daigle); ses filleuls: Gaston Borgia et Michel Dubuc; une grande amie de la famille Marielle Vallée ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents et son époux Jules; ses frères et sœurs décédé(e)s: André (Aline Moisan), Antoinette (feu Adrien Dubuc), Simone (feu Robert Genest), René (feu Janette Voyer), Noël et Bruno ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs décédé(e)s de la famille Borgia: Léo (Cécile Daigle), Laurette (feu Arthur Lacasse), Thérèse (feu Lucien Gauvin), Raymond (feu Loretta Tremblay), Pauline (feu Léopold Lefebvre), Julien (Ghislaine Gagnon), André (feu Aurore Perron), Colette, Jean-Marc (Suzanne Durocher), Reine (Félicien Roy) et Normand. La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles des centres d'hébergements où elle a demeuré pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation Santé Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles au centre communautaire.