BRISSON, Fernande L'Espérance



Au CHSLD Jeffery Hale, le 12 juillet 2021 est décédée à l'âge de 96 ans et 4 mois, dame Fernande L'Espérance Brisson, épouse de feu Edmond Brisson, fille de feu madame Albertine Tremblay et feu monsieur Arthur L'Espérance.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Simone L'Espérance (feu Armand Couture), feu Gertrude L'Espérance (feu Wellie Tremblay), feu Paul-Émile L'Espérance (feu Laurette Martel), feu Rosaire L'Espérance (feu Hortense Tremblay), feu Marie-Claire L'Espérance (feu Philippe Bélanger), feu Raymond L'Espérance (feu Dorothy Planche), Jacqueline L'Espérance (feu Robert Ouellet), Florent L'Espérance (Françoise Tremblay), Anne-Marie L'Espérance (feu André Boyer), feu Daniel L'Espérance, Ghyslaine L'Espérance (Alain Tessier). Elle laisse également dans le deuil ses enfants: Yvette Brisson, Robert Brisson (Ginette Gosselin), Maurice Brisson (Ilona Gürbandt), Roger Brisson (Hélène Rivard), feu Jean-Guy Brisson, Carole Brisson (Marcel Gélinas); ainsi que ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses petits- enfants, ses arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h.Un remerciement spécial au personnel du 2e étage du CHSLD Jeffery Hale pour les bons soins prodigués à madame L'Espérance Brisson.