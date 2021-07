NICOL, Liliane Nolet



Au Centre d'hébergement de Saint- Raphaël, le 21 septembre 2020, à l'âge de 84 ans et 3 mois est décédée Madame Liliane Nolet, épouse de feu Émilien Nicol. Elle était la fille de feu René Nolet et de feu Juliette Gagné. Elle demeurait à Saint-Philémon.Il est désormais possible de venir offrir vos condoléances à la famille à laà compter de 9h,et l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses enfants : André (Louisette Corriveau), feu Micheline, Richard (Brigitte Talbot), Mario (Lise Roy), Sylvie (Jean-Claude Savard), Linda, Guy (Odette Laflamme); ses petits-enfants : Michaël, Kévin (Rosanne), Émilie (Julien), Cynthia (Bertrand), Sébastien (Jessica), Majorie (Brandon), Pierre-Olivier et Jean-Philippe (Gina); ses arrière-petits-enfants : Addajay, Ashley, Robin. Elle était la sœur de : Dolorès (feu Claude Gaudreau, feu Claude Gagné), feu Colette (feu Raymond Boily), feu Guy (Madeleine Chabot), Hélène (Robert Bernard), feu Huguette (Lucien Boily), Gilles (Hélène Pelletier), Jeanne-Mance (Yvon Noël), feu Monique (Roger Lecours), Pierrette (Gérald Langlois), feu Carmen (Gilles Fontaine), Françoise (Jacques Beaudoin), Line (Jacques Leclerc) et Johanne (Nelson Vallières). De la famille Nicol, Liliane était la belle-soeur de : feu Raymond (feu Ghislaine Gagné), feu Roland (feu Germaine Lecours), feu Fernand et feu Lucina (feu Lucien Lizotte, feu Laurent Roy). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire à la Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté de Saint-Philémon) 1410, rue Principale Saint-Philémon (Québec) G0R 4A0. La direction des funérailles a été confiée à la