SIMARD, Monique



Le 9 mai 2021, est décédée à l'Hôpital l'Enfant-Jésus de Québec, à l'âge de 91 ans et 2 mois, madame Monique Simard, conjointe de monsieur André Beauséjour de Québec (Charlesbourg). Elle était la fille de feu madame Maria Rhéaume et de feu monsieur Anthyme Simard ainsi que la sœur de feu madame Rachel Simard.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants: André, Martin (Julie Plamondon), Lise (Robert Myre), et Louis (Isabelle Bouchard); ses petits-enfants: Marie-Alexandrine, Caroline, Rose-Hélène et Félix; ses arrière-petits-enfants: Émiliano, Elliott et Simone; son beau-frère Roger et ses belles-soeurs: Huguette, Hélène et Claire; ses filleuls: François Beauséjour et Michel Bédard. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces et autres parents et ami(e)s.Un remerciement spécial à toute l'équipe de l'unité Covid de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués.