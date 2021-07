GAGNON, Léopold



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Léopold Gagnon, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 mars 2021, à l'âge de 84 ans et 11 mois. Il était l'époux de madame Ginette Poiré, et il était le fils de feu madame Cora Coutu et de feu monsieur Abel Gagnon (feu Éveline Pelchat secondes noces). Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: feu Nathalie, Sara (Stéphane Lapointe), Mona (Pierre Corriveau), Katty (Yanick Villeneuve); ses petits-enfants: Jonathan G.Lacroix (Vicky Fecteau), Cynthia Corriveau (Jason Turgeon), Sara-Kim Corriveau (Victor Perreault-Carrier) et Alexandre Villeneuve; ses arrière-petits-enfants: Béatrice Turgeon et Clément Turgeon; ses frères et sœurs: feu Eddy (feu Délia Bonneau), feu Olivette(feu Edmour Migneault), feu Simone (feu Patrick Girard), feu Gérard, feu Wilfrid(feu Juliette Frigon), feu Rita(feu Joseph-Henri Lavoie),Gabrielle (feu Maurice Tremblay), feu Henri (Marguerite Côté), Raymond (Germaine Côté), feu Cyrille (Gisèle Gagné), feu Jacques; ses beaux-parents: feu Gérard Poiré et feu Simone Jacques; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Laurent (Pauline Breton), feu Gilles (feu Denise Côté) et Suzanne (feu Raymond Fontaine); ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de Beaumont. Un remerciement spécial au personnel du CLSC Chaudière-Appalaches et des soins Palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone: 418 835-7188, site web: www.fhdl.ca ou à la Société de recherche sur le cancer, téléphone: 1-866-343-2262, site web: www.societederecherchesurlecancer.ca.