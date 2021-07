BERNIER, Donald



Au Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 9 juillet 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Donald Bernier, époux de madame Lyna Bernier. Fils de feu dame Annette Bernier et de feu monsieur Georges Bernier, il demeurait à Cap-Saint-Ignace et depuis quelques années à Montmagny. Il laisse dans le deuil ses enfants: Eric Guimont (Chantal Rodrigue), François Bernier (Nathalie Harrison) et Nancy Jalbert; ses petits-enfants: Mariane (Yohan Fullum), Louis- Félix, William (leur père Jean-François Fortin), Edward, Justine et Lauryann (son père Stéphane Bourgault). Il était le frère de: feu Rollande (feu Alfred Théberge), feu Jean-Claude (feu Madeleine Bernier), Gisèle, feu Irène (feu Fernand Coulombe), feu Carmen (feu Gérard Richard - Denis Bernier), feu Jacques, Pauline (feu Jean-Marie Bernier), Gaétan (Louisette Proulx), Charles (Nicole Bélanger) et Georgette (Jean-Guy Journault); de la famille de feu Georgianne Caron et de feu Denis Bernier, il était le beau-frère de: feu Marielle (Jean-Yves Lavoie - Jacqueline Hamel), Olivette (feu Roger Bérubé), Jacqueline (feu Martin Caron), feu Marcel, Pierre (Judith Cloutier) et feu Pierrette (René Normand). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, ses amis(es) dont Paul Fortin et Béatrice Thibault, Guy Langevin et Charlotte Lebel, ainsi que Nathalie Jalbert. Des remerciements particuliers sont adressés à Dany Lessard et Sandra Nicol de la Coopérative des Services à domicile de la MRC de Montmagny, aux membres du personnel du CHSLD de Cap-Saint-Ignace, aux membres du personnel de l'Hôpital de Montmagny ainsi qu'au Dr Paul Comeau-Lévesque pour leur accompagnement, leur soutien, leurs attentions, leur compétence et la grande qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudières-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte- Marie (Québec), G6E 3B4, https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 9h. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.