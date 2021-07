BÉCHARD TURGEON, Thérèse



Au CHSLD de Sainte-Claire, le 15 juillet 2021 à l'âge de 92 ans, est décédée madame Thérèse Turgeon, épouse de feu Adrien Béchard et fille de feu Arthur Turgeon et de feu Julie Anna Leblond. Elle demeurait autrefois à Saint-Nazaire.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Raynald Béchard (feu Lucie Poliquin), Marthe Béchard et Alain Béchard (Lyne Chabot); ses petits-enfants: Christian Béchard (Marie-Ève Bolduc), Nancy Béchard (François Ratté), Valérie Béchard (Jessica Rodrigue), Dave Gourde (Nathalie Tellier), Claudia Gourde (Nigel Malcom), Sébastien Béchard (Catherine Doré) ainsi que ses arrière-petits-enfants: Chrystopher Béchard, Xavier et Catherine Fournier, Alexis Martineau, Olivier Gourde, Arnaud et Albert Demers, Arnaud et Justin Béchard. Elle était la sœur de feu Cécile Turgeon (feu Léopold Lachance), feu Roger Turgeon (Jacqueline Marceau). Elle laisse également dans le deuil tous les membres des familles Béchard et Turgeon. Remerciement spécial au personnel du CHSLD de Sainte-Claire pour les bons soins prodigués pendant toutes ces années. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire