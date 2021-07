LAPRISE, Jean-Claude



Au CHSLD St-Antoine, le 5 janvier 2021, à l'âge de 88 ans et 5 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Laprise. Il était le fils de feu madame Simone Beaudoin et de feu monsieur Henri Laprise. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 10h45.L'inhumation des cendres aura lieu au Cimetière Saint-Charles par la suite. Il laisse dans le deuil ses frères et sa sœur : Paul-Henri (Marie Monnier), Denise (Jean-Marc Desrosiers), Michel (Monique Clavet), et Jean-Marie. Il était le frère de feu Aline (feu Yves Alain) et de feu Louisette. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et un très grand ami Jean-Paul Havard et sa conjointe Louisette Roberge. Jean-Claude a eu une longue carrière comme professeur de Badminton pendant laquelle il a enseigné à de nombreux joueurs qui ont eu du succès, en autre Johanne Falardeau qui a reçu la médaille d'or en 1982 au Jeu du Commonwealth. Il fut entraineur de l'équipe du Rouge et Or de l'Université Laval et nommé " Membre du Temple de la renommée du Badminton ". La famille remercie sincèrement le personnel du 4e étage du CHSLD St-Antoine pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone: 418-527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com.