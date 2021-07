RIVARD, Jean-Marc



Est décédé accidentellement, le 8 juillet 2021, à l'âge de 73 ans, monsieur Jean-Marc Rivard, époux de dame Gisèle Guilbault, fils de feu monsieur Rosaire Rivard et de feu dame Aline Morency. Il demeurait à Grondines. La famille recevra les condoléancesde 13h à 15h,L'inhumation suivra au cimetière de Grondines. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse Gisèle, monsieur Rivard laisse dans le deuil ses enfants: Christian (Myriam Leclerc), Annie (Guillaume Naud) et Rémi (Vanessa Pelletier); ses petits-enfants qu'il aimait tant: Francis (Niki Grandbois), Keven, Zachary (Kim Godin), Florence, Sarah-Maude (Samuel Hamelin), Nathan et Emrick; ses frères et sœurs: feu Jean-Robert (feu Paulette Trottier), feu Solange (feu Fernand Germain), feu Rolland (feu Réjeanne Chalifour), Claude (feu Colette Gariepy), feu Hector, Léon (Colette Trottier), feu Yves (Lise Matte), Denis (Lise Bertrand), feu René (Carole Côté), André (Louise Trudel), feu Marthe (feu Pierre Rousseau), feu Georges (Hélène Thibodeau), feu Armand (Christiane Bertrand) et feu Benoit (Donald Bérubé); ses belles-sœurs : Denise Trottier et Pierrette Langlois; sa filleule Christine ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il laisse aussi dans le deuil sa belle équipe de travail d'Entreprises Rivard et frères inc. ainsi que ses anciens actionnaires et employés. La famille tient à remercier les secouristes et les personnes qui ont porté secours. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.