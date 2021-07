D'AMOURS, Evelyne



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 10 juillet 2021, à l'âge de 68 ans, est décédée dame Evelyne D'Amours, conjointe de monsieur Raynald Larocque, fille de monsieur Jean-Marc D'Amours (Denise Roussel) et de feu dame Rita Girard. Native de Trois-Pistoles, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale samedi 31 juillet 2021, de 13h30 à 16h30 et de 19h à 20h30 ainsi qu'aule vendredi 20 août 2021 de 13h à 16h.Elle laisse dans le deuil, outre son compagnon Raynald, ses enfants: Guillaume (Karine Doucet) et Rébecca Deschênes, le père de ses enfants Jean-Pierre Deschênes (Murielle Tremblay), ses petits-enfants: Laura-Christine et Élodie-Ève Daigneault, ses frères et sœurs: feu Jocelyne, Godefroy (feu Angéline Carrier), Esther (feu Marcel Michaud), Geneviève (Jean-Yves Belzile), Sophie, Nicolas et Vincent; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Larocque: Rachel, Jacques (Rachelle Fournier), Carol (Christine Couture), Damien, Huguette (Jacques Frenette), Gilles (Lucie Jinchereau) et Johanne; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 4e étage du Centre d'hébergement d'Assise et l'aile A-300 du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes pour leur dévouement, leur humanité et leurs bons soins. Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, 6000, 3e Avenue Ouest, Québec (QC), G1H 7J5, tél.: 418 627-1124, ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, Avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387.