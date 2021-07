PARENT, Jean-Pierre



Au Centre d'Hébergement Charlesbourg, le 27 novembre 2020, à l'âge de 96 ans et 2 mois, est décédé monsieur Jean-Pierre Parent, époux de dame Alice Parent, fils de feu Camille Parent et feu Alvine Dion. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances à lale samedi 24 juillet 2021, de 14 h à 15h. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial de Loretteville.Il laisse dans le deuil, son grand Amour et compagne depuis 76 ans, Alice Parent; ses enfants: Pierre (Georgette Racine), Rodrigue (Lisette Bertrand), Lisette, feu Gaëtan (Wanda Szychowski), Daniel (Diane Mérineau), Marc (Nicole Lemieux), Alain (Céline Villeneuve); ses quatorze petits-enfants et ses vingt-un arrière-petits-enfants; ses sœurs: Armande Parent (Raynald Meunier), Ghislaine (feu Armand Gauthier); soeurs et frères décédés: Edith (feu Jean-Baptiste Bélanger), Camilia (feu Léo St-Jacques), Justine (Claude Mérineau), Roger (feu Jacqueline Doré) et Jean-Guy (feu Rose), tous les frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs de la famille d'Alice Parent tous décédés, ainsi que plusieurs nièces, neveux, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier le personnel du Havre du Trait-Carré ainsi que l'équipe des soins palliatifs du Centre d'Hébergement Charlesbourg. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, téléphone 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc.