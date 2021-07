RHÉAUME, Lise Cloutier



À l'Hôpital Laval, le 26 juin 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Lise Cloutier, épouse de feu monsieur Donat Rhéaume. Elle était la fille de feu monsieur Hermenegilde Cloutier et de feu dame Virginia Masse. Native de St-Malo elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule dimanche 25 juillet 2021 de 13 h à 15 h.Partie trop tôt, elle est allée rejoindre son fils Jean et son frère Raymond (Lucie Laflamme). Elle laisse dans le deuil, ses filles : Lyne (Christian Fontaine) et Julie (Daniel Lavoie), ses petites-filles : Sheila (David Côté) et Vanessa Drouin (Samuel Badeau), ses arrière-petits-enfants : Hayden et Simon, ses frères et sa sœurs : feu Pierrette (Marcel Dubois), feu Claudel (Thérèse Dion), Michel (Suzanne Thibault) et Richard (Louise Jacques), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rhéaume : Rita (feu Jean-Claude Auclair), feu Colette (feu Jean-Louis Cloutier), Lucie (Louis-Philippe Bédard), Estelle (feu Gilles Chevanel), Gaétane (Yvon Grenier), Jacques (Lise Gagnon), Gisèle, Céline (Raymond Paquet) et Isidore (Paquerette Bernier), ainsi que cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et nombreux amis, plus spécifiquement Fernande et Paulette Rhéaume, sans oublier Nicole O'Koefe et Lucie Boivin. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant du Centre Hospitalier de l'Hôtel-Dieu de Québec et celui de l'IUCPQ pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association les Diabétiques de Québec,180-979, de Bourgogne, Québec (Québec) G1W 2L4 tél. :418-656-6241 ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bur. 261, Québec (Qc) G2J 1B8 tél. : 418-682-6387.