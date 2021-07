BISSON, Jean-Pierre



L'invisible s'est enrichi de l'écho de ton rire et de l'infinie douceur de ton cœur.Le 6 juillet 2021, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Bisson à la Maison Michel-Sarrazin. Il laisse dans le deuil l'amour de sa vie: son épouse, Christine Matte, et ses trois magnifiques filles: Marie-Chantal, Alexandra et Emmanuelle (Yvan Mercier). Il était le fils de feu Marc-Antoine Bisson et de feu Marie-Marthe Rousseau. Il laisse également dans le deuil ses sœurs et son frère: Célyne (Yvan Godbout), Denyse, Marc-André (Marie Jean-Daveluy), Hélène (André Noreau), Martine (Patrice Neveu); ses beaux-parents: feu Claude Matte, feu Gilberte Lambert; son beau-frère et sa belle-soeur : feu Claude Jr Matte (Jocelyne Tanguay), Chantal Matte (Martin Levesque). Sont également touchés par ce départ: sa tante Louise Matte (feu Claude Lambert), ses filleules: Marie-Eve Bisson et Emilie Pageau-Bisson, ses neveux et nièces de qui il était très près: Isabelle, Antoine et Jean-Philippe Matte ainsi que ses précieux amis qui l'ont soutenu dans cette épreuve aussi lourde qu'inattendue. Un remerciement spécial à Dre Hélène Maranda, à Dre Catherine Gagnon et le personnel des soins palliatifs du Jeffery Hale ainsi qu'à toute l'équipe de la Maison Michel-Sarrazin, plus particulièrement à Dre Anne Moreau, Madeleine, Marthe, Martine et Bernard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer et à la Maison Michel-Sarrazin.