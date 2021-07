GARNEAU, Marcelle



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 5 juillet 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Marcelle Garneau, fille de feu madame Géraldine Chevalier et de feu monsieur Eddy Garneau. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. Elle laisse dans le deuil son conjoint Jean-Yves Cyr; ses filles: Sylvie Lambert (Mario Guay) et Brigitte Lambert; ses petites-filles: Émilie Lambert Dubé (Charles Poirier) et Isabelle Lambert Vézina; ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et autres parents et ami(e)s.