GUAY, Jeannine Gagné



Au CHSLD Saint-Gervais, le 3 juin 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Jeannine Gagné, épouse de monsieur Raymond Guay, fille de feu Alphonse Gagné et de feu Alice Aubé. Elle demeurait autrefois à Saint-Henri-de-Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre, Guylaine (Michel Guay) et Martin (Raymonde Talbot); ses petits-enfants: Alexandra (David-Alexandre Desrosiers) et Gabriel; ses frères et soeurs: Pauline (Gilles Lefebvre), Henri (Céline Deblois), Thérèse (Robert Grondin), Gisèle (Lucien Grondin), Monique (André Bégin), feu Raymond, Normand (Lorraine Thibeault), Paul-Emile, Rosanne (Daniel Cloutier), Claude (Elisabeth Ruel) et Lucie (Réjean Loisel); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Guay: feu Simone, feu Gérard (Pauline Cantin), Jeannine (Gaston Bégin) et Yvon (Ghislaine Gosselin); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Nos plus sincères remerciements à tout le personnel exceptionnel du CHSLD Saint-Gervais pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayon D'Espoir de la MRC de Bellechasse, 80, boulevard Bégin, Sainte-Claire, G0R 2V0, https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-le-rayon-despoir-de-la-mrc-de-bellechasse/?sm=1.et de là au cimetière de Saint-Henri-de-Lévis.