GIROUX, Gaétan



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 juillet 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Gaétan Giroux, époux de dame Ghislaine Mailloux. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire, de 9h30 à 10h50.et de là au cimetière Saint-Charles.Il laisse dans le deuil outre son épouse; son fils Stéphane (Amélie Arsenault et sa fille Julia Labarre); ses petits-enfants: William, Marianne (Francis Dutil); il laisse également dans le deuil sa sœur et ses belles-sœurs: Agathe Giroux; Jeannine Mailloux (feu Roger Giroux); Claudette Mailloux (feu Roland Bois); feu Jean-Yves (Yolande Bergeron), feu Bertin (Ginette Louiseize), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses sœurs et ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Henriette (Georges Gagnon), Micheline (Emilien Boutet), Anne-Marie (Jean-Claude Allard), Nicole; de la famille Mailloux: Aurore (Roger Tremblay), Aline (Léopold Deroy), Lucille (Adrien Leclerc), Paul-André (Thérèse Lavoie), Guy (Micheline Latour) et Thérèse.Un remerciement au personnel du 5e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diavie (Les Diabétiques de Québec), 180-979 de Bourgogne, Québec (Qc), G1W 2L4, Par téléphone au 418 656-6241 poste 2, site internet : www.lesdiabetiquesdequebec.com