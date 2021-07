TAVARA, Yvan



À l'Hôtel-Dieu de Lévis le 17 juillet 2021 à l'âge de 83 ans, est décédé Monsieur Yvan Tavara fils de feu Joseph Tavara et de feu Alphonsine Bouliane. Il demeurait à Lévis (secteur Lauzon). Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Gertrude (feu Roland Nolet), Jean-Paul, Clément (feu Yolande Larny), Maurice (feu Henriette Gilbert), feu Françoise (feu René Barras), feu Madeleine (feu Pierre Robitaille), feu André (feu Liliane Carrier), feu Suzanne (feu Mathias Bouffard), feu Raymond (Pauline Rochefort), feu Louisette (feu André Turbide), feu Jean-Louis, sa nièce et proche aidante Nicole Nolet Tremblay, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances au salonde 10h à 11h.L'inhumation suivra au cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis.