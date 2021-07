Daniel Renaud retourne à Shawinigan

Les Cataractes de Shawinigan ont annoncé le retour de Daniel Renaud derrière leur banc à titre d’entraîneur-chef pour la prochaine saison de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, jeudi.

Le directeur général de l’équipe, Martin Mondou, a confirmé la nouvelle, en plus de dévoiler l’identité des adjoints, soit Jason Clarke, Pascal Dupuis et Julien Tremblay.

Renaud avait occupé ces mêmes fonctions de 2017 à 2020, avant de quitter pour les Foreurs de Val-d’Or pour la dernière campagne, où il a permis à son équipe de récolter 29 victoires en 36 matchs.

«Je me sens extrêmement privilégié de revenir avec l’organisation qui m’a donné ma première chance en tant qu’entraîneur-chef, de dire Renaud, par voie de communiqué. Je vais reprendre le travail à Shawinigan avec un groupe de propriétaires et de joueurs pour qui j’ai énormément de respect et en qui je crois beaucoup.»

Pour sa part, l’ancien des Penguins de Pittsburgh, Dupuis, sera dans les alentours de l’équipe pour quelques entraînements et quelques matchs, lui qui est devenu actionnaire des Cataractes en 2020.