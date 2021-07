ANCTIL, Jean-Claude



Le 30 juin 2021 à 11 heures, dans le confort de son foyer, et à sa demande, entouré de l'amour de sa famille, Jean-Claude nous a quittés tout doucement et sereinement. Il est allé rejoindre son fils Yvon décédé en 2003. Né à Mont-Carmel Kamouraska, il était le fils de feu Achille Anctil et de feu Jeanne Boissonneault.Il laisse dans la peine son épouse Denise Roy et ses fils: Christian (Claudia Morin) et Simon; ainsi que ses petits-enfants qu'il adorait: Loïc, Olivier, Annabelle et Alexis ainsi que deux personnes importantes: Marie-Josée Lépine et Alain Lefebvre. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Candide (feu Léonard Lévesque), Jean-Guy (Michelle D'Anjou), feu Denise ( feu Roger Gobeil), feu Yvon(Colombe Lebrun), Gilbert (Colette Dionne); ses beaux-frères: John Roy (Mona Abou-Madi), feu Daniel; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s et surtout une amie sincère Diane Trottier. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille désire remercier les docteurs Élise Roy et Carole Cyr pour leur grande compréhension et humanité durant ces moments difficiles ainsi qu'au personnel dévoué du CLSC La Source pour leurs bons sons. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du Pont, Québec, Québec, téléphone: 418 524-2626 site web: www.gilleskegle.org