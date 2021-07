MARTEL, Denise



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 juillet 2021, à l'âge de 68 ans et 11 mois, est décédée dame Denise Martel, fille de feu Roland Martel et feu Marguerite-Marie Tremblay. Elle demeurait à Charlesbourg.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil son frère Bernard (Bibiane Giguère); son neveu Jérôme Martel (Marie-Pier Lecours); ses oncles: feu Roger Tremblay (Angela Truchon), Camil Tremblay (Françine Michaud), feu Roger Martel (feu Marie Guérin) et feu Raymonde Martel (feu Paul-Arthur Paradis), son filleul Louis- Philippe et sa sœur Amélie Côté, ainsi que de nombreux cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués, ainsi que le docteur et ami Louis Larue et sa conjointe Dominique Grenier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la SPA de Québec, 1130 Avenue Galilée, Québec, QC G1P 4B7, tél. : (418) 527-9104, www.spadequebec.ca ou au regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, 469 Rue Jean-Talon O, Montréal, QC H3N 1R4, tél.: (514) 878-9134, www.maisons-femmes.qc.ca