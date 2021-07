FLAMAND, Marcel



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 1er juillet 2021, à l'âge de 90 ans et 3 mois, est décédé monsieur Marcel Flamand, époux de feu dame Desneiges Lefrançois. Retraité de chez Ameublements Tanguay, il demeurait à Québec.La famille sera présente dès midi pour recevoir les condoléances. Il laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Claudine Nadeau), Carole (Daniel Levesque), Francine (Pierre Alain), Danielle (Jacques Morin) et Hélène (Gaëtan Langevin); ses petits-enfants : Charles-Hugo (Andréanne Comtois), Martin (Marie-Michèle Lalonde), Philippe (Mélanie Pelchat), Frédéric (Geneviève Lessard), Charles (Sarah-Maude Mercier D'Amour), Albert, Guillaume, feu Marie-Andrée, Andréanne (Keven Bélanger), feu Gabrielle et Jonathan Langevin (Stéphanie Ménard); ses arrière- petits-enfants : Alice, Vivianne, Estelle, Louis-Frédéric, Jacob, Victoria, Adélie, Flavie, Olivia, Florence et Ludovic; ses frères et sœurs : feu Jean-Charles (feu Laurette Nadeau), feu Jacqueline (feu Jacques-Évariste Laflamme), feu Simone (feu Ange-Aimé Jacques), feu Lucille (feu Gabriel D'Andrieu), feu André (feu Liliane Chamberland), Sœur Denise, feu Georges-Henri (Carmen Lefrançois), Colette (Rodrigue Bédard), Lucien (Chantal St-Martin), Suzanne (Michel Valin), Micheline (feu Maurice Chabot), Robert (Rolande Chabot), feu René (feu Murielle Laberge) et Nicole (Guy Dubé); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lefrançois : Yvon (Pauline Breton), feu Lauréat, Béatrice (Gilles Fortier), Carmen (feu Georges Henri Flamand), Ghislaine (feu Gustave Villeneuve), Marion (Réjeanne Tremblay), Nicole (Réjean Valin), Diane (Ronald Perreault), Lise (Réjean Bédard) et Charles; ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et ses ami(e)s en particulier ceux du Manoir Sully. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Saint-Augustin, 2e étage, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Enfants d'amour (Oeuvre de madame Louise Brissette), 1110, rang de la Montagne, St-Anselme (Qc) G0R 2N0, 418 885-9794, www.lesenfantsdamour.com.