GODBOUT, Apollinaire



Au Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches, secteur Beauce de Saint-Georges, le samedi 10 juillet 2021, est décédé à l'âge de 93 ans et 9 mois, monsieur Apollinaire Godbout, fils de feu monsieur François Godbout et de feu madame Rose-Délima Chabot. Il demeurait à Sainte-Justine. La famille recevra les condoléances à la salle dusamedi de 11h à 13h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireIl laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Jean-Pierre Théberge), Daniel (Nadia James), Renald et Even (Guylaine Jacques); ses petits-enfants: Dany (Kim Rolland), Kemy (Sandra Roussel), Trycia (Christian Lamontagne), Carolanne, Cindy et Daphney; ainsi que ses arrière-petites-filles: Zoé, Éva et Sofia. Il était le frère de: feu Alice (feu Roméo Ménard), feu Béatrice (feu Noël Morissette), feu Juliette et feu Cécile (feu Paul-Émile Lafortune, feu Edgard Simoneau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au Dr Geneviève Janelle ainsi qu'au personnel de l'Hôpital de Saint-Georges pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don Fondation Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac- Etchemin (Québec) G0R 1S0.